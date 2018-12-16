جريمة مقتل خاشقجي جرت بأمر وتوجيه ابن سلمان

واشنطن - وكالات:

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن الأشخاص ال15 الذين تورطوا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ارتكبوا الجريمة بأمر وتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وشدد جراهام أن محمد بن سلمان سلط تركيزه خلال السنتين الماضيتين على خاشقجي، موضحاً أن ولي العهد السعودي “اعتاد على جلب المواطنين السعوديين من دول أخرى وإعادتهم إلى السعودية للاعتداء عليهم”، وقال إن هذا الأمر “منهج” بالنسبة لمحمد بن سلمان. وقال “لا أعلم ما الذي جرى مع ستورمي دانيالز لكنني أعلم ماذا جرى مع محمد بن سلمان.. الأشخاص ال15 الذين غادروا السعودية قاموا بذلك بأمر وتوجيه منه”. وأضاف أن محمد بن سلمان “قام بذلك، وعلم بذلك، ولم يكن الأمر ليحدث دون علمه.. لن أنسى ذلك.. إن الأمر خطير، ويجب أن نتخذ موقفاً صارماً وإلا فتحنا عش دبابير”.

وفي رده على سؤال عن خطط السعودية لتقليص تصدير النفط إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، صرح جراهام بأن “السعودية مضطرة لبيع نفطها وإلا ستجوع، وهي تحتاج إلى الولايات المتحدة، وإلا فإن المملكة ستتكلم باللغة الفارسية بعد أسبوع”، في إشارة إلى التهديد الإيراني.وقال جراهام “إما أن يبيعوا النفط أو المجاعة.. سيفعلون ما هو جيد بالنسبة للاقتصاد السعودي المبني على النفط.. بالنسبة للأسلحة، أنا قلق، فهذا الشخص مخبول إلى درجة دفعته لقتل صحفي داخل قنصلية في تركيا.. لماذا ستمنح هذا الشخص أسلحة؟”. وأضاف “ما دام محمد بن سلمان في السلطة لن أتعامل مع السعودية بشكل عادي، لأنه لا شيء عادياً عندما يتعلق الأمر بهذا الشخص”. وكان غراهام صرح أنه لن تكون هناك علاقة لمجلس الشيوخ الأمريكي بمن وصفهم بالأصدقاء في السعودية ما لم تتغير الأمور، وإن “الأمر متروك للسعوديين لمعرفة كيف يجب أن يتم ذلك التغيير”.وأكد جراهام أنه لن ينسى ذلك، لأنه أمر خطير، مطالباً باتخاذ موقف صارم، وإلا “فتحنا عش دبابير”.

من جهة أخرى طالب ستة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي رئيسَ المجلس بول ريان بتحديد موعد فوري لمناقشة مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، ويقضي بوقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن، والتصويت عليه. واعتبر النواب أنه “من غير الممكن مواصلة دعم السعودية في حربها الكارثية باليمن وإسكات صوت الأمريكيين وتجاهل صيحات الشعب اليمني”. ودعا النواب الستة إلى أن يكون هذا القرار “نداء للقيام بما ينبغي من أجل إحلال السلام في اليمن”. كما أشاروا إلى أن الكونجرس لم يأذن للقوات الأمريكية بدعم السعودية في حربها باليمن، ولا وجود لقانون يسمح لها بتقديم مساعدات أو تزويد الطائرات الحربية السعودية أو الإماراتية بالوقود.