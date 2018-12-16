تكريم متسابقات إبداعات وطنية بأيدي صغيرة

نظم مركز إبداع الفتاة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الأول حفل تكريم المشاركات الفائزات في مسابقة الرسم “إبداعات وطنية بأيدي صغيرة” التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي، وشهد الحفل الذي أقيم في جناح بنك قطر الوطني في درب الساعي حضور أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة والمتمثلة في كل من الفنانة التشكيلية هدى عبدالله اليافعي المدير العام والفنانة التشكيلية هنادي أحمد الدرويش والفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عبدالعزيز صادق والفنان التشكيلي حمد محمد المطاوعة وعدد كبير من منتسبات المركز وذويهن.

شارك في المسابقة ما يزيد على ألف طالبة قدمن ما يقرب من ألف عمل فني لطالبات من 85 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة بواقع (43) مدرسة في المرحلة الابتدائية، (28) مدرسة للمرحلة الإعدادية، و(14) مدرسة في المرحلة الثانوية. وشهد حفل توزيع الجوائز على الطالبات يوسف علي درويش ممثل بنك قطر الوطني الراعي للمسابقة والذي أكد حرص البنك في هذه المسابقة السنوية على دعم الشباب والأطفال وصقل مهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات وذلك ضمن برامجه ومبادرته الهادفة لدعم المسؤولية المجتمعية في دولة قطر.

وجاءت أسماء الفائزات للثلاثة مراكز حسب المراحل التعليمية ففي المرحلة الابتدائية جاءت في المركز الأول الطالبة آمنة وليد عبداللطيف الكواري من مدرسة البيان الثانية المستقلة للبنات، والفائزة بالمركز الثاني الطالبة آلاء خالد محمد فوزي من مدرسة الوكرة المستقلة للبنات، والمركز الثالث الطالبة رفيدة مصطفى محمد من مدرسة الغويرية المشتركة للبنات. وفي المرحلة الإعدادية المركز الأول الطالبة هاجر صلاح عتيق سليمان من مدرسة زينب المستقلة للبنات والمركز الثاني الطالبة راحا عبدالرؤوف من مدرسة آمنة بنت وهب المستقلة للبنات. والمركز الثالث الطالبة عبير أحمد بخش من مدرسة الوكرة المستقلة للبنات .أما المرحلة الثانوية المركز الأول الطالبة تانية جلال عبدالرشيد والمركز الثاني الطالبة فاطمة أسامة الخزاعي كلاهما من أكاديمية المها والمركز الثالث الطالبة سارة حمدي الحجاجي من مدرسة قطر الثانوية للبنات. وفي الختام توجهت اليافعي بالشكر لجميع المدارس المشاركة التي ساهمت في إنجاح المسابقة والشكر والتقدير لمن يحالفهن الحظ إذ أن مجرد المشاركة في المسابقة معنا هو أكبر تتويج للمركز.