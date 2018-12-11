المتحدة للتنمية تستعرض فرص الاستثمار العقاري

الدوحة - الراية:

قالت الشركة المتحدة للتنمية أنها استعرضت الفرص التي توفرها للاستثمار في المجال العقاري، خلال مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة أكثر من 200 شركة تطوير عقاري رائدة من 35 دولة من كافة أنحاء العالم للتسويق.

وأشارت المتحدة للتنمية إلى أنها استطاعت عبر مشاركتها في المعرض من التواصل مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعالميين، لتعريفهم باستثماراتها ذات العوائد المجزية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية في جزيرة اللؤلؤة- قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها.

وقال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، إن المشاركة في المعرض تأتي من القناعة الراسخة لدى المتحدة للتنمية، بأن دولة قطر تمثل وجهة استثمارية مغرية لم يستثمرها الصينيون بالشكل الكافي ، ولذا جاءت المشاركة بهدف تعريف كبار المستثمرين الصينيين بما توفره الشركة المتحدة للتنمية من فرص استثمارية واعدة في المجال العقاري القطري.

ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة قطر، فضلا عن وجود جاليات كبيرة مقيمة فيها، ونمو القطاع السياحي، بدعم من اقتصاد متنوع ومزدهر ونحو 200 مليار دولار من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الممهدة لبطولة كأس العالم 2022، ينعكس بدوره بصورة إيجابية على سوق العقارات في الدولة.

ونوه السيد العثمان بأن الشركة المتحدة للتنمية هي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط، وتعتبر من أفضل القنوات للاستفادة من الاستثمارات المجزية في السوق العقاري القطري من خلال المشاريع الاستثمارية المختلفة التي تقدمها».

ويتطلع المستثمرون الصينيون الآن للدخول إلى سوق العقارات القطرية، مستفيدين في ذلك من الإعفاء من سمة الدخول الذي أصدرته السلطات القطرية لمواطني أكثر من 80 دولة، كما تحتل دولة قطر اليوم المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والثامنة عالميًا من حيث تيسير دخول مواطني الدول الأخرى إلى أراضيها.

وقد عملت الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاركتها بالمعرض على تزويد الزوار بلمحة وافية عن العروض المتنوعة المتاحة في جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها، فضلا عن قيام ممثلي الشركة بإطلاع المستثمرين الصينيين على الإجراءات المتبعة لشراء العقارات في دولة قطر، وخطط الدفع والتسهيلات المقدمة، ضمن مقاربة شفافة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يعود عليهم بعائدات استثمارية مجزية.