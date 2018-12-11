السبيعي: قطر تواصل ريادتها في صناعة الطيران

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن استضافة قطر المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر بلاس لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط يعكس مكانة وأهمية قطر كدولة متطورة في قطاع الطيران المدني وفي مجال التدريب والأمن والسلامة، موضحاً أن هذا المنتدى هو إضافة حقيقية لقطاع الطيران المتطور والمتنامي في الدولة.

وأشار سعادته في تصريح للصحفيين على هامش المنتدى إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المدرسة الوطنية الفرنسية للطيران وكلية قطر لعلوم الطيران تعتبر خطوة إيجابية جديدة تقوم بها الكلية وإضافة هامة في مجال التدريب، مبيناً أن الاتفاقية ستنعكس بشكل إيجابي على المستوى العام للتدريب في كلية قطر لعلوم الطيران.