كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً -
بدأ عدد كبير من نجوم الفن والغناء حول العالم في التوافد على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام بهوليود.
وتعتبر جائزة الأوسكار هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير.
ومن المقرر أن ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ19 على مسرح “دولبي” بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بما يوافق الساعة الثالثة من فجر اليوم الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوسكار 2019.. بث مباشر لحفل توزيع الأوسكار ال91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.