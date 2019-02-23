بالصور| "من الخطوبة للإنجاب".. مشوار مؤمن زكريا مع "نصفه الحلو"

جمعتهما قصة حُب منذ عدة سنوات، رُبما من قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، تكللت فيما بعد بإعلان خطوبتهما، في أغسطس 2015.

بإطلالتها البسيطة، وبنفس طريقة تشجيعه وقت إحراز الهدف، ظهر مؤمن زكريا ونصفه الحلو "ريهام"، بحفل خطبتهما البسيطة التي اقتصرت على الأهل والأقارب.

وعقب عامين من إعلان الخطبة، قرر "زكريا" عقد قرانه على الأخيرة في 2017، بحضور الأقارب وبعض اللاعبين، بالإضافة للجهاز الفني لمنتخب مصر حينها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

واليوم تصدر لاعب أحد السعودي، والنادي الأهلي سابقًا، مؤمن زكريا محركات البحث، عقب تداول الأخبار بشأن إصابته بضعف في العضلات بسبب خلل في الجهاز العصبي، كما أنه يحتاج لفترة علاج لا تقل عن 3 شهور وهو ما يعني انتهاء موسمه دون أن يلعب مع أُحد.

وبعيدًا عن اللاعب الكروي، ومُحرز الأهداف بالنادي المصري البورسعيدي، والزمالك، ومن ثم الأهلي، يبقى لـ "زكريا" عالمه الخاص، بصحبة زوجته "ريهام" والذي يحرص على توجيه الرسائل الرومانسية لها بين الحين والأخر، فور زواجهما بإبريل 2017.

فمن التنزهات اليومية، والمناسبات الرسمية والعائلية، وأداء مناسك العُمرة، يحرص لاعب أُحد الحالي، على اصطحاب زوجته معه باستمرار، ونشر صورهما سويًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في محاولات منه لتوثيق تلك اللحظات الخالدة بذهنه، ومشاركتها مع متابعيه.

ويرصد "هُن" عدة صور تسرد مشوار مؤمن زكريا مع نصفه الحلو، من الخطوبة للإنجاب.

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