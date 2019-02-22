الفنان شريف حسني يكشف كواليس معرفته بزوجته "ويزو"

كشف الفنان شريف حسني، كواليس معرفته بزوجته الفنانة "ويزو"، نجمة فريق مسرح مصر.

وقال "حسني"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه تعرف على "ويزو" أثناء دراستهم في كلية التربية، مشيرًا إلى أنه كان يدرس بقسم اللغة العربية بينما كانت تدرس "ويزو" بقسم الكيمياء، ولكنهما كانا يتقابلان في مسرح الكلية.

وأوضح أنه "كان يمثل مع ويزو وظل معها حتى التخرج، ثم التحق بالعمل بفريق مسرح مصر وبعدها تمت الخطبة".

وأشار إلى أنه كان لا يحب الدراسة الجامعية وحصل على بكالوريوس التربية في 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وأن فترة الدراسة بالنسبة له كانت فترة ترفيهية.

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