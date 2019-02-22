كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - انجي بيومي
أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار و نشاط للرياح خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف”عبدالعال” في مداخلة هاتفية ببرنامج”يحدث في مصر”المذاع علي فضائية ” إم بي سي مصر”، مساء الخميس، أن الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الإستقرار في المناخ ، حيث سترتفع درجات الحرارة ثم ستعاود الإنخفاض مرة أخري.
وأوضح”عبدالعال”، أن فصل الشتاء لم ينتهي، ولذلك نحن عرضة لوجود موجات باردة .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر من طقس الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.