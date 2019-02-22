الأرصاد تُحذر من طقس الأسبوع المقبل

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - انجي بيومي

أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار و نشاط للرياح خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف”عبدالعال” في مداخلة هاتفية ببرنامج”يحدث في مصر”المذاع علي فضائية ” إم بي سي مصر”، مساء الخميس، أن الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الإستقرار في المناخ ، حيث سترتفع درجات الحرارة ثم ستعاود الإنخفاض مرة أخري.

وأوضح”عبدالعال”، أن فصل الشتاء لم ينتهي، ولذلك نحن عرضة لوجود موجات باردة .