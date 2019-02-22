الجزائر والولاية الخامسة.. بوتفليقة يغادر الى سويسرا الأحد لإجراء فحوصات طبية

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه الأحد القادم إلى جنيف في زيارة قصيرة يجري خلالها فحوصات طبية روتينية.

وكان بوتفليقة قد تقدم بترشيحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 إبريل/نيسان المقبل.

وأثار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة موجة انتقادات واحتجاجات متفرقة، بينما تحاول قوى المعارضة التوافق على مرشح موحد ضد بوتفليقة.

وتترقب الجزائر غداً الجمعة مظاهرات شعبية تعارض ترشح بوتفليقة، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف ومصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخشية من دخول البلاد في فوضى، قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية.

وتتواصل عمليات الحشد الجماهيري لمظاهرات الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المعارضين لتولي بوتفليقة رئاسة الجزائر لولاية خامسة، فيما أعلنت أحزاب معارضة تأييدها لهذه الحركات الشعبية، وحذّرت السلطة من مواجهة المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي.

حالة بوتفليقة الصحية

وتعود آخر رحلة علاج قام بها بوتفليقة إلى سويسرا إلى أواخر آب/اغسطس 2018. وأمضى هناك خمسة أيام ولم تصدر أية تفاصيل عن الفحوصات التي أجراها ولا عن المستشفى الذي عولج فيه.

وكان بوتفليقة أودع المستشفى لمدة 80 يوما في 2013 بباريس وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية. وأجرى منذ ذلك التاريخ عدة “فحوصات طبية دورية” بجنيف وباريس وغرونوبل بجنوب شرق فرنسا.

وأثّرت الجلطة على قدرات بوتفليقة في مستوى المشي والنطق وبات ظهوره العلني نادراً، ولم يعد يلقي خطباً ما أثار تكهنات متواترة عن حالته الصحية في الجزائر.

وظهر بوتفليقة الخميس عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين وذلك بحضور أبرز شخصيات الدولة.

وفي رسالته إلى الجزائريين في العاشر من شباط/فبراير التي أعلن فيها ترشحه لولاية خامسة، أشار بوتفليقة إلى وضعه الصحي.

وجاء في الرسالة “بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا. إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض”.

وكان أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80% من الأصوات ومن الجولة الأولى.