أجدد 5 عطور... جربيها هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - سيحل فصل الربيع قريباً، لذلك أنت في حاجة الى تغيير نوع العطر الخاص بك، وإضافة عطر جديد الى روتين الجمال خاصتك، إذ إن لكل فصل عطوراً تتماشى مع أجوائه. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أجدد 5 عطور لتجربيها هذا الربيع وتضيفي الى إطلالتك جاذبية وأنوثة.



1- Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum

إذا كنت من محبات روائح الأزهار والقهوة، فلا تترددي في تجربة عطر Dolce & Gabbana The Only، فهو سيمنحك إحساساً زهرياً منعشاً بنكهة حلوة معززة بالفانيليا والقهوة. إنه عطر جذاب وأنيق وسيضيف إليك لمسة مفعمة بالرقي والأنوثة.



2- Diptyque Eau Rose Eau De Toilette

يمثل هذا العطر الأنيق مزيجاً مثالياً من النغمات العطرة المعززة بالورود والأزهار الفواحة. إنه عطر ربيعي بامتياز، جربيه هذا الربيع وتمتعي بالحيوية والانتعاش والنشاط.



3- Gucci Flora Gorgeous Gardenia

يمزج هذا العطر الزهري بين نغمات التوت الأحمر والغاردينيا البيضاء والباتشولي، المعبأة في زجاجة صفراء بلون شمس الربيع. إنه عطر ربيعي جديد مخصص للنساء المحبات لرائحة الزهور الفواحة والمنعشة.



4- Aerin Aegea Blossom Eau de Parfum

يتميز هذا العطر برائحته الغنية التي تمثل رحلة ربيعية في بحر الأبيض المتوسط، فهو يتركز على نغمات الحمضيات مثل البرغموت واليوسفي، مع لمسة مميزة من الياسمين والباتشولي.



5- Chanel N°5 L'eau All-Over Spray

إن عطر Chanel N°5 L'eau All-Over Spray أنثوي زهري بامتياز، فهو يتميز برائحته الخفيفة والعذبة، التي يمكنك استخدامها على شعرك وجسمك وملابسك في الوقت نفسه، بحيث يكفل لك رائحة عطرة منعشة طوال اليوم.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

أجدد العطور الدافئة... اختاري الأجمل بينها

عطور العنبر... أناقة لا مثيل لها

اختاري عطرك بتركيبة الفانيليا وتباهي بأنوثتكِ