مصطفى الفقي: مصر تعيش فترة تحول استثنائي للخروج من عنق الزجاجة

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - انجي بيومي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن المجتمع المصري من أكثر شعوب العالم التي لا تتعلم من أخطائها لأن مفهوم الدوام ليس موجودًا بداخله.

وأضاف “الفقي”، وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن مصر تعيش فترة تحول استثنائي للخروج من عنق الزجاجة، مضيفًا: «الدولة ممسوكة كويس، والمجتمع مستقر لكن ليس معنى هدوء المجتمع أن الدنيا وردي».

وشدد، على أن الديمقراطية مهمة لكل الناس لكن هناك مراحل تحول تحتاج إلى إمساك السلطة.