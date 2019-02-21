سرطان عنق الرحم "قاتل صامت" يهدد حياتك.. علامات مبكرة تكشفه

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-
تصاب كثيرات حول العالم بسرطان عنق الرحم، المعروف بالقاتل الصامت، والذي ينتشر أكثر بين النساء دون الخامسة والثلاثين من أعمارهن.
لا توجد معالم واضحة للإصابة بالمرض القاتل، ما قد يؤدي إلى التشخيص الخاطئ في معظم الأحيان، وتشير منظمات الصحة إلى إمكانية الوقاية منه إذا كانت النساء على دراية بالعلامات المبكرة للمرض، مثل النزيف غير الطبيعي وآلام أسفل الظهر، مع اكتشاف الخلايا غير الطبيعية مبكرًا.
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