أفضل 4 سيروم لشباب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - تحتاج البشرة بدءً من عمر الثلاتين إلى جرعات مكثفة للـ عناية بها حتى لا تفقد المزيد من عناصر الجمال كالفيتامينات والكولاجين... لهذا ينصح المختصون بضرورة اختيار سيروم يخفز هذه الاحتياجات ومنح البشرة الإشراق وما يلزم لتبقى شابة .



سيروم " بريمير كرو ذا سيروم من كودالي " Caudalie Premier Cru The Serum

سيروم " سيسليا لنتيغرال أنتي أيدج فيرمينغ كونسونتريتد من سيسلي " Sisley Sisleÿa L'intégral Anti-Age Firming Concentrated Serum

سيروم " ذا ريجينيريشين من لامير" La Mer The Regenerating Serum

سيروم " أدفانسد نايت ريبار من إيستيه لودر" Estee Lauder Advanced Night Repair

سيروم " دوبل سيروم من كلارنس " Clarins Double Serum ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي أيضاً: مساج زيت الزيتون للشعر والجسم.. فوائد عديدة خلطات سريعة تعيد النضارة الى بشرتك أفضل خلطات تبييض البشرة... نتائجها من الاستخدام الأول

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