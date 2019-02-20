مختار نوح: الجماعات الإرهابية في الرمق الأخير

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مايحدث من عمليات إرهابية في مصر هو “تطليع روح”، مشددًا على أن الجماعات الإرهابية في الرمق الأخير.

وأضاف “نوح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، أنه حتى الآن تم القضاء على 80% من التنظيمات الإرهابية في سيناء، وماوصلنا إليه في الحرب على الإرهاب شئ مذهل، منوهًا إلى أن تفجير الانتحاري لنفسه هى تعليمات مسبقة أن لايضيع أحد ببلاش، وتطبيق لنظرية التضحية بأكبر عدد ممكن.

وتابع، أن الصفوة لايشعروا بخطور المعركة، وإنما من يشعر بها ويتحملها هما الجيش والشرطة والوطنيين على السوشيال ميديا الذين يؤيدوهم، موضحًا إن إقدام الانتحاري على تفجير نفسه؛ لكونه يائس من الاستفادة من نفسه، موضحًأ أن منفذ التفجير الإرهابي بالدرب الأحمر شكله مش طبيعي، ويبدو أنه مريض نفسي ولديه شعور بالدونية نتيجة غياب أهله.

وشدد على أن الخطاب الديني معركة لايخوضها أحد، منوهًا إلى أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يكون من خلال السينما والمدارس وجميع المؤسسات.