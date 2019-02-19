كيم كارداشيان تظهر بإطلالة أنيقة خلال توزيع "جوائز الجمال"

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بمظهر صادم وهي ترتدي فستانا لامعا فاضحا من "تيري موغلير" يعود تصميمه إلى عام 1998، ليلة الأحد، والذي يتميز بقصات مقسّمة من عند الصدر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كيم، 38 عاما، تعرضت للانتقادات بسبب إطلالتها الصادمة أثناء حضورها حفلة توزيع جوائز "Hollywood Beauty" الخامسة.

وتميّز الفستان الطويل بفتحة كبيرة تصل إلى فخذها، وحذاء بكعب عالٍ باللون الكريمي يقال إنه من تصميم زوجها، ورفعت شعرها على شكل كعكة، وذهبت إلى الحفلة دون ارتداء أي

إكسسوارات مما أبرز جمالها، ووضعت قماشا باللون الأسود على معصميها من نفس قماش الفستان، ولم تقم بارتداء أي مجوهرات حيث إن فستانها لا يحتاج إلى إضافة أي تفاصيل.

وصفف شعرها كريس أبيلتون الذي حضر الحفلة معها، بينما كانت ماري فيلبس، مسؤولة عن مكياجها، ودانيل ليفي عن إطلالتها العامة.

ورشّح أبيلتون للحصول على جائزة أفضل مصفف شعر، والذي ذهب إلى الحفلة مرتديا بدلة سوداء وبيبيون، ووصل برفقة كيم، وكان شعره باللون الأبيض ومتوسط الطول، ولم يكن هناك أي إشارة على أن كاني ويست، زوج كيم، موجود في الحفلة إذ يبدو أنه كان في المنزل يرعى الأطفال.

وتألّق إيفان روس وآشلي سامبسون حين وصلا على السجادة متشابكا الأذرع، وارتدت النجمة، 34 عاما، فستانا باللون الأسود شيمري، واعتمدت لون شعر أشقر ومشّطته على كل شكل كعكة منخفضة.

وكشفت النجمة كارمين إليكترا، 46 عاما، عن معدتها المسطحة في بدلة باللون الأبيض، وبلوزة صغيرة باللون الأحمر كشفت عن صدرها.

ولم يتمكّن النجم راسيل ويلسون من إخفاء ابتسامته حين وصل مع زوجته الموهبة والجميلة كايرا، على السجادة الحمراء، بينما تألقت النجمة ماري أوموند، 59 عاما، بفستان كلاسيكي باللون الأسود بنقوشات زهرية باللون الفضي عند نهاية الفستان، وتركت شعرها البني منسدلا بتمويجات واسعة على كتفيهيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- كيم كارداشيان و لايفلي تتألقان بالفضي في "فيرساتشي"

- كيم كارداشيان تُفاجئ جمهورها بخسارة وزنها