بالصور| متخصصة تقدم بعض التمارين الرياضية لشد البطن في المنزل

بطن ممشوق وجسم متناسق حلم الكثير من السيدات، خاصة بعد المرور بمرحلة الحمل والولادة، وفي الوقت نفسه يصعب عليها الذهاب للصالات الرياضية لمتابعة تمرين يومي للتخلص من تلك الترهلات والبروز، فتقول كابتن ياسمين ماهر لـ"هن"، إن هناك بعض التمارين التي يمكن أن يقوم بها أي شخص في المنزل دون الحاجة للذهاب لـ"الجيم" ومنها:

- الجري في المكان بطريقة 50 عدة في 3 مرات.

- النط مع فتح اليديين والقدمين بالتوازي 50 مرة في 3 عدات.

- استخدام كرسي قصير للجري عليه أو المشي.

- النوم على الأرض ورفع نصف الجسم، 25 مرة في 5 عدات.

- النوم على الأرض ورفع القدمين بالتبادل 20 مرة في 4 عدات.

- النوم على الظهر ورفع القدمين على شكل مثلث ثم لمس الكعبين بالتبادل 25 في 5 مرات.

- الجري في المكان مع مسك تقل لا يقل عن 2 كيلو.

- نط الحبل 25 في 5 مرات.

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