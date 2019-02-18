رانيا يوسف فكرة .. فستانك مفهوش بطانة يانوال – صورة

وأثارت “الزغبي” الجدل بين مؤيد ومعارض لتصميم الفستان، بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستانا شفاف قصير ذا أكمام طويلة باللون الأسود من الأقمشة الدانتيل، واتسم التصميم بالتميز بالتطريزات البراقة الراقية.
واعتمدت نوال الزغبى على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابًا ارتكز على الألوان الترابية.
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