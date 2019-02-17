انغام تثير حيرة جمهورها بـ “على حسك في أيامي”

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر الأغنية الخامسة من ألبوم الفنانة أنغام الجديد «أنغام 2019»، والتي تحمل اسم «على حسك في أيامي»، معلنة عن طرح الألبوم قريبًا على تطبيق ديزر للموسيقى.

وطرحت شركة روتانا، أولى أغاني ألبوم أنغام والتي تحمل اسم «ياريتك فاهمني» وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «يا ريتك فهمتني»، من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: تامر عاشور، وهي واحدة من أغاني ألبومها الجديد، والذي يضم 13 أغنية ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أعلنت أنغام، وشركة روتانا، عبر موقع التدوين القصير تويتر، عن 4 أغاني من ألبومها، من بينهم: «ولا دبلت»، «بقول نسياك»، «هتقول لربنا إيه»، «حبايبنا».