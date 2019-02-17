الكالتشيو – إنتر ميلان يقهر سامبدوريا فى 5 دقائق

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - تخطى نادى إنتر ميلان نظيره سامبدوريا بهدفين لهدف وحيد، اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى الإيطالى الممتاز.

ولم يشهد الشوط الأول أى أهداف من قبل الفريقين، بينما كانت 5 دقائق كافية لتسجيل 3 أهداف، إذ افتتح دانيلو دامبروسيو التسجيل لإنتر فى الدقيقة 73، ثم جاء هدف التعادل لسامبدوريا عن طريق مانولو جابيادينى فى الدقيقة 76، وبعد دقيقتين حسمها البلجيكى رادجا ناينجولان ثنائية لميلان.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 46 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 33 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الكالتشيو.