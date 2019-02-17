بالفيديو| ياسمين رئيس ترقص على نغمات أغنية هندية بـ"الساري"

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، مقطع فيديو جديدا، من كواليس تصويرها إعلانا لصالح إحدى شركات الاتصالات، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رئيس" بـ"ساري" فاتح اللون، وشعر طويل، خلال تمايلها على نغمات إحدى الأغاني الهندية، أثناء تصفيف خبير التجميل لشعرها، وسط تفاعل الحضور حولها بالضحك.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الفنان محمد إمام، أعلن مشاركة الفنانة الشابة ياسمين رئيس له في فيلمه الجديد بعنوان "لص بغداد"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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