بالصور| مي وميار الغيطي ترتديان "جاكيت" عمرو دياب في "آيس كريم في جليم"

خضعت الفنانتان الشقيقتان ميار ومي الغيطي لجلسة تصوير جديدة بـ3 إطلالات سوداء، منشورة عبر حساب "مي" الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولفتت الفنانتان الأنظار بارتداء cow leather jackets أو "جاكيت الكاوبوي" أسود اللون، الذي شبه تصميم الجاكيت الذي ارتدائه الفنان عمرو دياب، خلال بطولته لفيلم "آيس كريم في جليم"، الذي عرض منذ 26 عاما.

وسبق أن ظهرت الفنانة اللبنانية وعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" إليسا، بالسُترة نفسها، خلال تدريب فريقها على الأغاني التي تنافسوا بها في مرحلة المواجهة.

وارتدت الفنانة شيرين رضا الـ"جاكيت" نفسه، خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، على قناة "أون إي".

و"جاكيت كاو بوي" مصنوع من الجلد، ويتراوح سعره ما بين 193 دولارًا و400 دولار، وفقا لما ذكره موقع global rakuten.

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