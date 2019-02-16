وجهت الفنانة الشابة هنا الزاهد، رسالة لخطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "هنا" صورة تجمعها بالأخير مُعلقة: "ربما لم أخبرك بهذا أبداً، لكن عليك أن تعرف أنه لا يوجد شيء أفضل من وجودك بجانبي".
وتابعت: "أنت أعز صديق لي، وكل شيء.. أحبك".
يذكر أن آخر أعمال "الزاهد" كانت مشاركتها ببطولة فيلم "قصة حُب" أمام الفنان أحمد حاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من هنا الزاهد لـ"أحمد فهمي": لا يوجد شيء أفضل من وجودك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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