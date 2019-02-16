بعد دينا أنور.. كاتبة تهاجم المحجبات: "محدودات الفكر ولا أعترف بهن"

أثارت الكاتبة نادية البنهاوي، صاحبة كتاب "بذور العبث"، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومها على الحجاب بوجه عام، والمحجبات بشكل خاص.

وكتبت "البنهاوي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أعترف بوجود مُبدعة محجبة.. وإن كان يوجد ما يسمونها هكذا في مجتمعنا، فهي محدودة الفكر والرؤية".

الأمر الذي أثار غضب البعض من الرواد، فعلقت إحدى المُتابعين على منشورها قائلة: "الهجوم بقى منظم وفي مرحلة أعلى، إحنا بنتحارب وش كدة".

كما تلقت العديد من التعليقات السلبية، حتى إنه تم حذف آرائها الهجومية تلقائيًا من قِبل "فيسبوك"، لتعود من جديد مُعلقة: "إدارة فيسبوك حذفت لي بوست عن رأيي فيمن علقوا بألفاظ جارحة تتنافى مع الأخلاق على بوست المبدعة المحجبة".

لم تكن "البنهاوي" هي الأولى التي تهاجم المحجبات عبر صفحتها، فسبقتها بالفترة الأخيرة، الكاتبة النسوية دينا أنور، وذلك عقب طرحها كتاب "المجد لخالعات الحجاب والنقاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، النسخة الماضية، وأثارت حينها غضبا كبيرا بين الرواد.

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