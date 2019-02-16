بالفيديو.. كالياري يقلب الطاولة على بارما بالدوري الإيطالي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - قلب فريق كالياري تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه بارما إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم بارما بهدف سجله جوراي كوشكا في الدقيقة 40 وتعادل ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 66 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 85.
وشهدت المباراة طرد جواو بيديو جلفاو لاعب كالياري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع كالياري رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بارما عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.
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