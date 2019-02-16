فوائد مذهلة لزيت العرعر للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 07:56 مساءً - زيت العرعر هو أحد الزيوت العطرية الطيارة، له تاريخ طويل في علاج الكثير من الأمراض قديمًا من قبل اليونانيين والمصريين، بالإضافة إلى فوائده الجمالية لاسيما صحة الشعر وجماله .

يحتوي نبات العرعر على مواد شمعيّة وصمغيّة تعمل على ترطيب فروة الرأس.

يلعب زيت العرعر دورًا كبيرًا في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة إذ يحتوي على مركبات عضوية كثيرة مضادّة للبكتيريا.

يساعد زيت العرعر على منع تساقط الشعر نظرًا إلى غناه بالأملاح الهامة كالكالسيوم الذي يحافظ على خصلات الشعر من التساقط.

يمنح زيت العرعر الشعر النعومة واللمعان، ويغذي الشعر ويقويه.

وصفات زيت العرعر لشعر صحي ولامع

زيت العرعر مع زيت الزيتون

- 10 قطرات من زيت العرعر

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

يخلط زيت العرعر مع زيت الزيتون، ويتم تدليك فروة الرأس به لعدة دقائق.

اتركيه على شعرك لمدة 3 ساعات.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

يفضل أن تكرري هذه التجربة قبل الاستحمام، مرة أسبوعيًا مع وضع فوطة دافئة فوق الرأس لفعالية أكبر.

زيت العرعر مع زيت السمسم

- 10 قطرات من زيت العرعر

- 3 قطرات من زيت السمسم

- ملعقة كبيرة من عسل النحل

- ملعقة كبيرة من المايونيز

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر بالكامل.

غطي شعرك بالغطاء البلاستيكي أو بأكياس النايلون.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 4- 5 ساعات ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتغذية شعرك.

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