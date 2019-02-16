- 1/2
- 2/2
القاهرة - لايف استايل
إذا كنتِ تبحثين عن حقيبة "Cross-bag" جديدة لتنكّه إطلالاتكِ مع قدوم موسم ربيع 2019، رصدنا لكِ حقائب على شكل مغلّف مستطيل عاموديًا، حيث لفتنا هذا الشكل في أكثر من تصميم تمّ إصداره في الآونة الأخيرة، 5 تصاميم مختلفة من هذه الحقيبة المبتكرة، ستميّز لوككِ وستعطيه نبض كاجوال-شيك، كما يمكنكِ اعتمادها من الصباح حتّى المساء، استثمري أموالكِ في واحدة منها على الأقلّ وابدئي بتنسيقها في أسرع وقت.
نصائح لاعتماد هذه الحقيبة:
- سلّطي الضوء عليها في الإطلالة
بما أنّها حقيبة ناعمة وصغيرة، فعليكِ تنسيقها بطريقة تبرز فيها هذه القطعة، لذلك لا تعتمديها مع تصاميم واسعة أو كبيرة الحجم، يمكن أن تطغى عليها في الإطلالة.
- لا تضعي بداخلها الكثير من الأغراض
هذا الشكل من الحقائب لا يحتمل الكثير من الأغراض، لأّنّها ستفقد شكلها الرفيع إذا وضعت أشياء كبيرة في داخلها، وفي بعض الحالات قد يتأذّى قماش الحقيبة.
- نوّعي في طريقة حملها
يمكنكِ في أيّ وقت تحويل حقيبة الـ""Cross-bag على شكل مغلّف إلى كلاتش، أو إلى "Side-bag"، كما يمكنكِ أن تلفّي حمّالتها حول معصمكِ وكأنّها سوار، بما أنّها رفيعة وصغيرة، يمكنكِ التنويع بطرق حملها.
قد يهمك أيضًا:اعتمدي حقائب المخمل صيحة شتاء 2019 الرائجة
أجدد حقائب "لويس فويتون" لموسم صيف 2019
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب على شكل مغلّف مستطيل عامودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.