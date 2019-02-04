كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - بلاغ يتهم رئيس الاتحاد العربي للتدريب بالتزوير والاضرار بسمعة مصر



اقام المستشار محمود سعد عبده العريان بصفته وكيلا عن الاستاذ سامح على لطفى نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب دعوى قضائية ضد احمد خيري امام عمر عفيفي رئيس الاتحاد العربي للتدريب والذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية لاكتشاف نائب رئيس الاتحاد ، وجود مخالفات جسيمة تضر بسمعة الاتحاد وسمعة مصر وأوضحت صحيفة الدعوى قيام احمد خيرى امام عمر عفيفى رئيس الاتحاد العربي للتدريب بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بالتزوير بعقد برامج تدريبية وهمية تحت مسمى (البرنامج التدريبي في العلاقات الدبلوماسية في ضوء القانون الدولي ) واصدار شهادات موقعة منه وممهورة بعدة اختام خاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية واعتمادها من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية المصرية وذلك لعدة اشخاص من دول عربية مختلفة تبين ان منهم من لم يحضر الى جمهورية مصر العربية اصلا والبعض الاخر لم يكن متواجد في هذا التاريخ وهو ما يعد تزوير ضار بالاتحاد المذكور والاضرار بسمعة البلاد على المستوى الدولي وذلك بمنح شهادات تدريب وهمية معتمدة وموثقة من الاتحاد العربي للتدريب ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ يتهم رئيس الاتحاد العربي للتدريب بالتزوير والاضرار بسمعة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.