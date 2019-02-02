ماسك نهاية الأسبوع الشتوي لنضارة بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - البشرة النضرة والصحية تحتاج بعض العناية ، والأمر لا يقتصر فقط على وضع الماسكات الطبيعية، لكنها عناية دورية تتطلب متابعة واستمرارًا، للحفاظ على شبابك الدائم.

وبنهاية كل أسبوع، احرصي على عمل ماسك يحتوي على مرطبات عالية خاصة بموسم الشتاء، لتنظيف واسترخاء بشرتك من الإرهاق الذي تعرضت له طوال الأسبوع.





ماسك فيتامين E والزبادي



- كبسولة فيتامين E

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

- ملعقة صغيرة من السكر البني



اخلطي المكونات مع بعضها، وابدأي بتوزيعها على بشرتك.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

هذا الماسك يمنح بشرتك النضارة، فالزبادي يغذي البشرة ويوحّد ويفتح لونها، و يزيل فيتامين E بقع الشمس ويمنحك مظهرًا حيويًا، أما زيت اللوز فيعمل على تنعيم بشرتك، بينما يعدّ السكر البني مقشرًا طبيعيًا يزيل الرؤوس السوداء.





ماسك الحليب وملح البحر وماء الورد



- 3 ملاعق كبيرة من الحليب

- ملعقة شاي صغيرة من ملح البحر

- ملعقة صغيرة من ماء الورد

- ملعقة صغيرة من العسل



اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء.

ابدأي بتوزيع الخليط بالتساوي على بشرتك، واتركي الخليط لمدة 20 - 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

يساعدك الماسك على تنظيف البشرة بعمق مع ملح البحر، ويعمل الحليب كمرطب كطبيعي مع ماء الورد، أما العسل فهو يغذي بشرتك بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يساعد في حصول بشرتك على ملمس ناعم.

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