كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - بعد حديث طارق عامر عن الجنيه - الدولار يفقد 20 قرشًا بالبنوك المصرية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و20 قرشا في 7 بنوك عاملة في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، كما تراجع سعر الشراء 3 قروش في بنك البركة، واستقر سعرا الشراء والبيع في بنكين آخرين.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 20 قرشا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.65 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 20 قرشًا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 19 قرشا في بنك قناة السويس إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 15 قرشا في البنك التجاري الدولي إلى 17.69 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية 14 قرشًا في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 17.86 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنك الإسكندرية، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، إن السبب وراء انخفاض الدولار بسبب الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر في البنك المركزي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.