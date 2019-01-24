بالفيديو| عارضة أزياء تصور طفلها أثناء بكاءه بعد علمه بنبأ وفاة جدته.. وغضب على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو لعارضة أزياء نشرته عبر تطبيق "سناب شات" حالة من الجدل لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العارضة في مقطع الفيديو وهي تصوّر ابنها، وتطلب منه أن يستقبل ما ستقوله بهدوء دون بكاء، ثم أخبرته أن والدتها "جدته" قد فارقت الحياة، لينهار الطفل في البكاء بعد سماع الخبر.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فقد رأوا بأنه لا يفضل تصوير طفل في تلك الحالة النفسية.

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