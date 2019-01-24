كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 02:25 صباحاً - بالصور - جيهان خليل تتخطي الخطوط الحمراء وتنشر صورة بفستان شفاف +18



حرصت الفنانة المغربية جيهان خليل على مشاركة جمهورها مجموعة من الصور التي تخص أجدد جلسة تصوير خضعت لها. ونشرت جيهان عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور ظهرت فيهاعلى حنطور، مرتدية ملابس كاجوال تتلائم مع طبيعة الجلسة. جدير بالذكر أن آخر أعمال جيهان السينمائية فيلم “122” الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وتشارك حاليًا في فيلم “كازابلانكا” مع الفنانين:…









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