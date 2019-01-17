أشقر الفراولة أحدث صيحات ألوان شعر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يناير 2019 08:53 مساءً - ليس سراً أنه مع كل عام جديد، تظهر مجموعة جديدة من اتجاهات ألوان الشعر. ومع دخولنا عام 2019، يبدو أن أشقر الفراولة سيجتاح موضة ألوان الشعر، حيث سيكون الأكثر انتشاراً، فهو لون جذاب وينعكس على البشرة توهجاً وإشراقة. فإذا كنت تفكرين بتحويل لون شعرك الى أشقر الفراولة، فاستوحي إطلالتك من النجمات.



أشقر الفراولة الكلاسيكي

على رغم أن النجمة إيما ستون تميل كثيراً الى لون الشعر الأشقر أو ذلك المائل الى الأحمر، إلا أن لون الشعر المفضل لديها على ما يبدو هو أشقر الفراولة الكلاسيكي الذي سيرافقها في هذا العام. فإذا كنت تمتلكين بشرة بيضاء فأضيئيها بلون أشقر الفراولة بأسلوب النجمة إيما ستون، والتي أكملت جمال هذا اللون بظلال العيون والبلاش باللون الخوخي.



أشقر الفراولة المائل الى الأحمر

من المعروف أن النجمة Kate Bosworth تشتهر بشعرها الأشقر الفاتح، إلا أنها اختارت لهذا الموسم لون الشعر أشقر الفراولة المائل الى الأحمر قليلاً، وقد كانت صائبة في اختيارها حيث بدا ملائماً جداً للون بشرتها. فإذا كنت من محبات التغيير، اعتمدي الأشقر الفراولة بأسلوب النجمة Kate Bosworth.



أشقر الفروالة الداكن

لقد أحبت النجمة بيونسي أن تمزج بين النحاس والفراولة في لون شعرها، فاعتمدت أشقر الفراولة الداكن، خصوصاً أنه خيار مثالي لذوات البشرة السمراء. فإن كنت تمتلكين بشرة سمراء أو داكنة، اعتمدي أشقر الفراولة بأسلوب النجمة بيونسي.





أشقر الفراولة الفاتح

دائماً ما تتأرجح النجمة نيكول كيدمان بين لون الشعر الأحمر (لون شعرها الطبيعي) والشعر الأشقر بتدرجاته المختلفة. إلا أنها في بداية 2019، اعتمدت أشقر الفراولة الفاتح، الذي أتى ملائماً جداً مع لون بشرتها الأبيض وعينينها الزرقاوين. فلا تترددي في اعتماد أشقر الفراولة بأسلوب النجمة نيكول كيدمان.

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