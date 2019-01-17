كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 02:26 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 17-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تقام اليوم الخميس 17-1-2019 مباريات بكأس أمم آسيا وكأس إسبانيا وأبرزها.. كأس الأمم الآسيوية اليابان مع أوزبكستان 3:30 عصراً عمان مع تركمنستان 3:30 عصراً السعودية مع قطر 6:00 مساءاً لبنان مع كوريا الشمالية 6:00 مساءاً كأس ملك إسبانيا ريـال سوسييداد مع ريـال بيتيس 8:30 مساءاً إسبانيول مع فياريال 9:30 مساءاً برشلونة مع ليفانتي 10:30 مساءاً الدوري المغربي الرجاء الرياضي مع المغرب التطواني 4 عصراً

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