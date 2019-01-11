كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 02:04 مساءً - غضب عارم بعد وفاة سيدة من البرد أمام ديوان حي أول المحلة

تسببت موجة الصقيع القارس التي تشهدها محافظة الغربية، في وفاة سيدة عجوز بعدما لجأت إلي ديوان حي أول المحلة للاحتماء به من البرد، إلا أنها لم تتمكن من الدخول وظلت موجودة في الخلاء أمام الديوان حتى وافتها المنية.

وتكثف الآن المباحث من تحرياتها للتعرف علي هوية تلك السيدة التي ظلت تستنجد بالمارة ليحموها من البرد دون جدوى.

كان محيط ديوان حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهد وفاة سيدة مجهولة الهوية بسبب موجة «الصقيع» أثناء جلوسها أمام أبواب مبنى الحي، وجرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى طوارئ ومشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من عمرها، وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية مغطاة بقطعة من القماش.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.