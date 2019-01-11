كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 11:07 صباحاً - مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا

قرغيزستان وكوريا الجنوبية

مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا تقام المباراة في تمام السابعة مساء، حيث يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع قرغيزستان على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا مشاهدة مباراة قرغيزستان وكوريا الجنوبية في كاس اسيا ويتصدر منتخب الصين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام كوريا الجنوبية، في حين لا زال رصيد قرغيزستان والفلبين خالياً من النقاط.

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