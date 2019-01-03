كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 11:11 صباحاً - المالية - تجار السيارات " افتروا " وقريبا فى الأسواق سيارة بـ 75 ألف جنيه بس

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، أن طرح سيارة جديدة بالأسواق لا يتجاوز ثمنها 75 ألف جنيه حقيقي.

وقال خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، "نحن أمام حقائق، تٌظهر أن الخفض موجود وقائم، وأن ذلك إشارة إلى أن هوامش الربح عبر السنوات السابقة كان مغالاة فيها".

وأضاف "بعض التجار كانوا يقولون إن مكاسبنا كانت ألف أو الفي جنيه، والبعض الآخر كان يقول إن المكاسب توزع على الأطراف الثالثة المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة"، متابعا "ما يهمنا في النهاية هو المواطن".