كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 08:17 مساءً - دون إصابات.. انهيار جزئى بعقار غرب الاسكندرية

تلقى حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال ، بلاغ لغرفة العمليات بسقوط سقف حجرة ش21 ابن طولون أمام مستشفى الجلدية ، وكشفت المعاينة أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة أول علوى وكذلك تبين وجود هبوط بالأرضيات وشروخ بالحوائط وتلف بالسلم وتلف بوسائل الصرف الصحي وسقوط سقف حجرة بالدور الأول علوى بدون إصابات كما تبين تلف ببعض الاسقف الخشبية.

وأوضح الحى ، فى بيان له إلى ان العقار صدر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 53 لسنة 2017 ينص بهدم العقار حتى سطح الأرض ورخصه هدم رقم م ذ – 17- 42- 272- بتاريخ 2017/10/12 والعقار به سكان وقت المعاينة وقد تم تسديد المحضر لاستدعاء ملاك العقار بسرعة تنفيذ الرخصة حسب شروط الترخيص والإخلاء الفوري للسكان دون منقولات مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ ، كما تم ابلاغ إدارة المرور لوضع الحواجز الحديدية للازمة حول العقار حفاظا على الماره ، لحين العرض على مهندس المنطقة واستكمال الاجراءات القانونية.