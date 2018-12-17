بالفيديو| رغم "عقله الكبير".. "حركات عيال" في حفل خطوبة طفلي كفر الشيخ

قاعة زفاف كبيرة، وعروس لازالت ملامح الطفولة على وجهها، تحاول إخفاءها بمستحضرات التجميل، وتسريحات الشعر المُرتفعة، مع فستان سهرة لامع وطويل، محاولة إبراز مفاتنها، وعريس لازالت علامات البلوغ والنُضج لم تظهر عليه، يحتفلان بخطبتهما، وسط الأهل والمعازيم، الذين لم تتعدى أعمارهم الـ15 عامًا.

هكذا رصدت العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، خطبة طفلين بكفر الشيخ، العريس "فارس" 15 عاما، وخطيبته "ندى" 14 عاما، ما أثار حفيظة رواد "السوشيال ميديا" بينما سخر البعض منهما، بسبب صغر سنهما.

الأمر الذي دفع "سهر" والدة الطفل "فارس" للرد على تلك الانتقادات، من خلال مداخلتها أمس ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، وأكدت "أن ابنها صغير سنا لكنه كبير عقلا، كما أنه ومتحمل للمسؤولية منذ صغره".

وأضافت، أن العائلة أقدمت على تلك الخطوة للتأكد على أن خطيبته "ندى"، 14 عاما، من نصيبه مستقبلا.

وعلى الرغم من تصريحات "الأم" التي حاولت "نسب الرجولة لطفلها الذي لم يبلغ السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي"، إلا أن مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت بعض المواقف بالحفل تبرهن على "طفولية" العروسين.

أخطاء ساذجة من العريس:

أظهر أحد مقاطع الحفل "العريس" وهو يقدم الشبكة لعروسه، ووقع في خطأ ساذج وكاد أن "يلبسها" خاتم الخطبة باليد اليسرى بدلًا من اليُمنى، قبل أن تصيح فيه إحدى حاضرات الحفل: "مش هنا في الأيد التانية".

كما أظهرت اللقطات عدم تمكن الثنائي وتعثرهما أثناء تقديم رقصة العروسان المعروفة "السلو"، حتى أن قام "فارس" بحمل خطيبته أمام المعازيم خلال الخطبة، ومن ثم بدأ بافتعال بعض الحركات سويًا.

عالم "عيال في عيال":

ظهرت الحفل الحضور "المعازيم"، الذين لم تتعدى أعمار غالبيتهم الـ 15 عامًا، طفلة تُدعى "جالا"، بحسب ما ناداها أحد الحضور بصوت واضح في الفيديو، وهي تقدم وصلة رقص شرقي على إحدى الأغنيات الشعبية، وبدت وكأن عُمرها لم يتخطى الـ 7 أعوام.

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