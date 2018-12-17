"الأمومة والطفولة": اكتشفنا أن الأسرة هي المصدر الأول لعنف الأطفال

قالت الدكتورة هدى محمود، مدير وحدة المشورة النفسية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ثقافة المجتمع تغيرت كثيرا منذ إطلاق حملة حماية الأطفال من التنمر، حيث تلقينا بلاغات كثيرة عن حالات وطلب منا التدخل لحلها.

وأضافت محمود، من خلال برنامج "صباح البلد"، المعروض على قناة "صدى البلد"، أنه اتضح لنا أن الأسرة هي التي تصدر العنف للأطفال، إذ أنها رقم واحد في ممارسة العنف البدني على الأولاد، وبناء عليه يجب أن يتم تغيير مفهوم العقاب والتوضيح للطفل أنه شريك في المسؤولية، والتأكيد عليه أنه غير مكروه، ومنحه المزيد من الحب والمشاعر.

كما أكدت تغير مفهوم معاملة الطفل مع أصدقاءه في المدرسة أو النادي، بحيث لا يجب أن نجعل الطفل يتعامل بعنف مع زملاءه أو نصدر العنف من خلاله، إذ أن هناك فرق بين أن الطفل يدافع عن نفسه، وأن يتعدى على زملائه، وأن مقولة الأم "اللي يضربك اضربه" من أكثر المقولات خطًأ.

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