ازياء كلوي لشتاء 2019 تتنقل بين الألوان المتداخلة والمتناقضة

ركزت ناتاشا رامزي ليفي على العناصر الأساسية التي أصبحت مُرتبطة بامرأة كلوي منذ توليها الإدارة الإبداعية قبل ثلاثة مواسم، وهي تتنقل بين الألوان المتداخلة والمتناقضة والطبعات من السبعينيات والحس البرجوازي من فترة الثمانينيات واللمسات الفيكتورية.

وقدّمت مجموعتها الجديدة لما قبل خريف 2019 والتي طغى عليها الطابع البوهيمي، وكما هي الحال دائمًا أتت غنية بالكثير من اللمسات الرومانسية، وقامت المصممة بتحويل القطع الناعمة الأنثوية مثل بلوزات الحرير المطبعة والأوشحة إلى إطلالات قوية.

وجمعت المصممة بين بلوزة كلوي الأيقونية بربطة البو مع قطع أخرى كالفستان المخملي، وقطع الحياكة المعقدة، وتنورة الدانتيل، وقطع أساسية أخرى كمعطف الترانش والكاب، والدافل ، وبلوزة التريكو، وما إلى ذلك.

وابتعدت المصممة عن لوحة الألوان الترابية واختارت ألوانا أكثر جرأة كالجمشت والزمرد والأحمر والبنفسجي، وتضمنت الصور الظلية البارزة سترة مطبعة بالأزهار بقصة الرقبة العالية وأكمام طويلة ومنتفخة، وفستانًا حريريًا بطبعات الزهور المختلطة بنهايات غير متماثلة.

وبرزت في المجموعة أيضا بلوزة من الحرير الأسود بالنمط الفيكتوري بربطة عنق مع قميص أبيض بياقة الدانتيل، مُنسق مع شورت بقصة الخصر العالي مصنوع من الصوف المطبع بالكاروهات، وبلوزة ذات رقبة عالية بطبعة السلاسل البرجوازية و شعار حصان مميز، وسترة محبوكة من الجاكارد منسقة مع بنطلون أرجواني.

نسقت ناتاشا رامزي-ليفي معظم الإطلالات مع الكثير من قطع المجوهرات المذهلة المستوحاة من حلقة من الألمنيوم، صنعها ابنها خصيصًا لها بمناسبة عيد ميلادها، وأحذية وحقيبة مكتنزة مستوحاة من السبعينيات، بما في ذلك حقيبة نمط القفل الجديد "The Aby ".

قد يهمك أيضًا :تشكيلة ملابس مميزة من "نيكست" بشراكة مع بيوت الأزياء العالمية

دار "الكسندر ماكوين" تعتمد على الألوان المحايدة في 2018