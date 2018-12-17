مجموعة إيلي صعب في 2019 تتسم بالسحر والأناقة

تدعوك مجموعة 2019 Elie Saab Resort إلى عطلة ساحرة على الریفییرا الفرنسية، تضج بأناقة على طریقة بریجیت باردو، ونجمات الستینات والسبعینات.

وتتضمن المجموعة فساتین فضفاضة وسراویل واسعة عند القدمین، وسترات جلدیة مطرزة وإطلالات شبابیة رشیقة تتزين بالتطریزات وتعكس الروح الحرة التي تمیزت بھا النساء في منتصف القرن الماض، أما الألوان الأحادیة فتطغى على بذلات الجامبسوت والتصامیم الطویلة، وتترافق الأزھار مع الأنماط المخططة أو المطبعة بالمربعات. وتتألق السھرات بالبرق اللامع المنثور فوق التوبات وتنانیر التول الطویلة.

وللمرة الأولى، تقدّم دار إیلي صعب الدنیم الأزرق وتعطیھا بعدا راقیا مضیفة إلیھا جرعة من الجرأة والتجدّد تواكب المرأة الشابة، وتكتمل الإطلالات بشيء من الأناقة الیوھیمیة المرحة مع القبعات وأوشحة الرأس والنظارات الشمسیة الملونة.

أما الأحذیة التي لبست الكعوب الشفافة، فقد تنوعت بین الجزمات والصنادل من الجلد أو الساتان بألوان المجموعة التي تتراوح بین الأزرق ّ البحري والأصفر المشع والأحمر النابض.

كذلك تزینت بالمسامیر الضخمة لتتماشى وتصامیم الحقائب الجلدیة الفاخرة والأكسسوارات، فمجموعة إیلي صعب ھي وصف دقیق لأناقة الكراوزییر المظللة بأشع الشمس الساطعة فوق الأزرق الواسع.

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إيلي صعب يهدي المرأة العصرية" Le Parfum In White "