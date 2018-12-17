عطر Scandal By Night لأنوثة بلا حدود

العطر هو شيء يُبهج الحواس ويوقظ الخيال، ويبدو أن العطر Scandal By Night الذي ابتكره جان بول غوتييه هو خير دليل على ذلك.

اعتادت دار جان بول غوتييه على الفضائح، سواء في اختيار العارضات أو ابتكار التصاميم الفاضحة، ولذلك لا عجب في أن يتم اختيار اسم الفضيحةScandal للعطر الجديد. تولّت ابتكار العطر، صانعة العطور دافني بوجي، وتغلب عليه روائح العسل والشيبر، بحيث بدا مزيج الاثنين ناجحاً جداً وعكس الطبيعة الحقيقية للمرأة العصرية. العطر الجديد ملائم لليل والنهار وهو موجّه الى المرأة القوية والحرّة، التي تريد أفضل ما في العالمين، بحيث تكون واسعة المعرفة في النهار وغير مقيّدة في المساء.

رائحة العسل الجذّابة تترافق مع روائح الغاردينيا والبرتقال والبتشولي. والواقع أن روائح الغاردينيا والبرتقال تعزّز الإحساس بنبض النهار، فيما روائح البتشولي والعسل الجذابة تضفي لمسة دافئة. أما تصميم القارورة فهو أيضاً مميز، تماماً مثل باقي قوارير العطور التي ابتكرتها الدار على مرّ الأعوام السابقة.

وعن الفارق الكبير بين العطر السابق، JPG Scandal، تقول بوجي: “أردنا هذه المرة أن تكشف رائحة العسل الغنية عن الجانب الغني والساحر لنبات مسك الروم. وتمت إضافة رائحة خشب الصندل للحصول على لمسة مصقولة. لقد كان الأسلوب المغري أولوية في العطر Scandal by Night”. إنه الابتكار الأول للدار بعد اتفاق الشراكة مع شركة Puig العالمية. فابريس بيلغرين وكريستوف راينو، اللذان عملا عن كثب مع بوجي، أرادا التوصل إلى عطر يعكس فعلاً “رؤية الماركة ومفهومها للأنوثة”. هكذا، ولد العطر Scandal by Night، الذي صُمّم ليكشف الشخصية الداخلية للمرأة ويتيح لها اللحاق بأحلامها”. تقول دافني إن “إيجاد العسل الصحيح، ودمجه مع الروائح الأخرى مثل نبات مسك الروم، هما سرّ الرائحة الجذّابة للعطر”.