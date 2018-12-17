من المطبخ الإسباني.. حلوى الحليب المقلي

جددي في أطباق الحلوى اللذيذة، التي تحضرينها لأطفالك، وقدمي لهم حلوى الحليب المقلي، من المطبخ الإسباني، لتناولها عقب الوجبة الرئيسية بجانب الشاي أو العصير، وإليكي الخطوات.

المكونات:

حليب

بيض

قرفة

سكر

نشا

قشر ليمون

تضعي قشر الليمون بنصف كمية الحليب، واتركيهما يغليان على النار، ومن ثم صفي الحليب من القشر.

ضعي بالنصف الأخر من الحليب السكر والنشا، وارفعيهما على النار، ثم ضيفي لهم الخليط الأول، واستمري في التقليب، حتى يتماسك القوام.

أحضري قالب مدهون بالزيت، ومن ثم ضيفي له الخليط، وأدخليه إلى الثلاجة.

قطعي القلب، وأغمسي كل قطعة بالبيض، وأقليها بالزيت، ثم رشي عليها القرفة والسكر، وتقدم باردة.

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