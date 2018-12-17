الامارات | أصالة تغنّي في الإسكندرية على مسرح امتلأ عن آخره

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تغنّي في الإسكندرية على مسرح امتلأ عن آخره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصالة قدمت باقة من أغنياتها القديمة والحديثة خلال افتتاح المهرجان. أرشيفية

بصوت المطربة السورية أصالة نصري، انطلقت الليلة قبل الماضية، الدورة الـ15 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية الذي يخصص عائده لمصلحة الأعمال الخيرية.

وكرّم المهرجان أصالة قبل أن تقدم باقة من أغنياتها القديمة والحديثة على مسرح سيد درويش، الذي امتلأ عن آخره.

واستهلت المطربة السورية الحفل بأغنية «أكتر من اللي أنا بحلم بيه»، لتتوالى بعدها أغاني «تخيل بكره» و«بعدك عني» و«عايز الحق» وغيرها.

كما شهد الافتتاح تكريم عدد من الفنانين المصريين والعرب، منهم الملحن المصري محمد سلطان، والشاعر المصري عمر بطيشة، والمغنية السعودية وعد، والمغني السعودي عبدالله رشاد، والمطرب السعودي الراحل طلال مداح.

وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة الـ15 للمهرجان، الذي تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية. ويستمر المهرجان بالمدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط حتى 21 الجاري.