كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بوفد ترأسه المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس، والذي يُعقد في تركيا وبمشاركة وحضور رؤساء المجالس البرلمانية العربية والإسلامية من 80 دولة حول العالم، بهدف التعريف بالروابط الإقليمية ومدى أهميتها في تقوية اللحمة الإنسانية بما يخدم الأخلاق النبيلة للإنسانية جمعاء.

بثت وكالة الأنباء العُمانية الكلمة التي ألقاها المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس والتي أكد فيها على موقف السلطنة الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية قائلا : "ندعو الى الثبات على المواقف تجاه القضية الفلسطينية المبنية على المبادئ الإنسانية الاساسية من عدل ومساواة في حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وصون استقلالها ".

ودعا الغساني إلى نهج الحوار البناء لحل الخلافات والانقسامات والتسامح وتعظيم المصالح الوطنية على ما دونها ليعم السلام والوئام ولتعيش البشرية في طمأنينة وسلام واستقرار والتركيز على ما يفيد الأمة وينميها ويطور مقدراتها.

الجدير بالذكر أن المؤتمر اشتمل على تقديم عرض تعريفي عن رابطة برلمانيون لأجل القدس التي تعد أول منصة برلمانية تعنى بتفعيل وتنسيق جهود البرلمانيين من كل الأقطار للتشاور والتعاون نصرة للقدس الشريف ولفلسطين وتطوير آليات العمل البرلماني الدائم لفلسطين وتنويع وسائله.