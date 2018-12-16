كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - جامعة سوهاج تنظم مسابقة لأفضل قارئ للقرآن

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، 18 ديسمبر الجاري، مسابقة بعنوان "أصوات من السماء" لإختيار أحسن قارئ للقرآن، وأفضل إنشاد وإبتهالات دينية، وذلك لطلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ان الجامعة تهتم بتنظيم العديد من المسابقات الدينية المتعلقة بالقرآن الكريم، والتي تسعى لتحفيز الطلاب على الإقبال أكثر على معرفة أحكام القرآن الكريم وتعاليمه، وتلاوته بالكيفية الصحيحة مع حسن الأداء، بالاضافة الي الأحاديث النبوية والسيرة المحمدية.

وأضاف أحمد عاطف مدير النشاط الثقافي والفني ان المسابقة إلى أن المسابقة هدفها لكتشاف أفضل الأصوات في قرأءة القرآن، والعمل علي تنميتها وصقلها بالمهارات الآخري، والأناشيد الدينية، و سوف تُجري فعاليات المسابقة بالقاعة الفرعية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وعلى جانبا أخر مازالت تتواصل فعاليات دورة "صناعة الاسمنت" التي ينظمها مركز دعم الأنظمة والوحدات الصناعية بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج، وذلك بمقر الكلية بالحويتيز

وقال "الدكتور أحمد عزيز" رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار خدمة الجامعة للمجتمع حيث ‏تهدف تلك الدورة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة والخبرة في مجال صناعة الأسمنت، من اجل تأهيل المدربين للتنافس في سوق العمل.

‏وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعي، ان دورة الاسمنت تستمر لمدة ٣٦ساعة علي مدار ٣٠يوم ويشارك بها ٢٠طالب، مشيراً الي انعقاد هذه الدورة التدريبية يأتي تماشيا مع أنشاء مصنع الأسمنت بطهطا واحتياجه لموارد بشرية مدربه، حيث يتم التدريب خلال الدورة على كيفية صناعة الأسمنت من بداية استثمار المحاجر حتى تعبئة الأكياس الأسمنتية.

واوضح عبد الرحيم ان الدورة التدريبية يحاضر بها محاضرين ذوي خبرة فنية في مجال صناعة الأسمنت وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. ويشمل التدريب علي جانب نظري منها، كيمياء صناعة الاسمنت، المواد الخام وطريقة استخراجها، مكونات خلية صناعة الاسمنت، طريقة تصنيع الاسمنت،ضبط الجودة وتحسين المنتج، بالاضافة الي اهم التعريفات والمصطلحات الفنية فى التشغيل والصيانة، اما عن الجانب العملي فسيتم من خلال زيارة احد المصانع الخاصة بصناعة الاسمنت.