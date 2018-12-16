بالفيديو| عساف يحقق رغبة طفل فلسطيني يحلم برؤيته في "نجوم صغار"

حقق المطرب الفلسطيني محمد عساف رغبة المتسابق الفلسطيني محمد كلاب، والذي ظهر ببرنامج "نجوم صغار"، والذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، على قناة "MBC"، ويظهر في البرنامج نجوم في سن صغير، تتنوع مواهبهم بين العلوم والغناء والتمثيل والرياضة والطهي وغيرها.

وكان "كلاب" من ضمن الأطفال الذين ظهروا خلال البرنامج، وعندما سأله "حلمي" عن أمنياته، قال أنّه يحلم بلقاء نجم برنامج "أراب أيدول" محمد عساف، والحصول على كيبورد للعزف.

واستجابت إدارة البرنامج لرغبة الطفل، وتفاجئ الحضور بدخول عساف إلى المسرح، وألقى التحية على "حلمي" وسط صدمة وذهول شديد من الطفل.

وبلحظات مؤثرة عانق "كلاب" "عساف" لفترة كبيرة، وسط بكاء شديد لعدم توقعه تلبية وتحقيق آماله في لقاءه.

وسط تصفيق حاد من الجمهور والحضور، أشاد "عساف" بصوت "كلاب"، وتمنّى له أن يتابع في مسيرته الغنائية حتى يصبح في المستقبل فناناً معروفاً.

وتضمن اللقاء الحديث عن مشاريع عساف الفنية، ومدى دعمه للمواهب الصغيرة من الأطفال.

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