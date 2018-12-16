احصلي على رائحة عطر تدوم أطول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:38 مساءً - إنّ اختيار العطر المناسب أمر في غاية الأهمية، ولكنّ الأهم من ذلك هو كيفية وضع العطر للاستفادة من رائحته.



إليكِ هذه النصائح التي ستساعدكِ كثيرًا في تعلّم أفضل الطرق لوضع العطر على جسمِك:



1. إذا كنتِ من أصحاب البشرة الجافة، فاحرصي على وضع العطر أكثر من مرة في اليوم، لأنّ البشرة الجافة لا تحتفظ بالعطر مثل البشرة الدهنية، ولأنّ العطر يختلط بالزيوت التي تمنعه من أن يتبخر بصورة أسرع. ويمكنكِ أيضًا استخدام مرطب من نوع جيد عند وضع العطر.



2. ضعي كمية إضافية من العطر في الأيام الباردة في الشتاء، حيث يعمل الجو البارد على تقليل قوة العطر، أو يمكنكِ شراء عطر قوي، أو أحد أنواع العطور الموسمية للشتاء.



3. ضعي عطركِ المفضل بعد الاستحمام مباشرة، لأنّ المسامات تكون مفتوحة فتعمل على امتصاص العطر بسرعة.



4. ضعي العطر في الأماكن التي يكثر فيها النبض مثل الرقبة، أو فلق الصدر، أو المعصم، والصدر، والكوع، وعلى الأماكن الداخلية من الفخذين وخلف الركبة، حيث يكثر تدفق الدم بالقرب من الجلد في هذه المناطق، ما يومّن الدفء لها، وبالتالي يكون امتصاص العطر أسرع.



5. اتركي جلدكِ ليجف لبضع دقائق قبل أن ترتدي ثيابكِ؛ لأنّ العطر الجيد يحتاج حوالى ساعة ليتبخّر.



6. تجنّبي وضع العطر على المجوهرات أو الملابس، لأنّ وضع العطر الأصلي على الملابس ،يسبب ظهور بقع في الملابس، كما لا تقومي بفرك معصميكِ معًا بعد وضع العطر عليهما، لأنّ ذلك يقتل رائحة العطر.

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