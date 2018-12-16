مكياج النجمة نايومي هاريس

تركّز النجمة نايومي هاريس على توحيد لون البشرة مع إضاءتها. فمن يُمعِن النظر في صورها، لا يجد أيّ فرق بين لون وجهها وعنقها وبشرة جسمها. لذلك، تستخدم البرايمر أفتح بدرجة لونية واحدة من لون بشرتها، ثم تضع كريم الأساس الـ"فاونديشن". أما على صعيد البلاشر، فالأمر يتبدّل تبعًا للون ملابسها، إنّما عمومًا تختار تدرّجات البنفسجي ولون الدراق الفاتح.

العينان والشفاه:

تتمتّع النجمة نايومي هاريس بعينَيْن كبيرتَيْن إنّما مبطّنتَيْن، وبمدًى واسع وعريض بين العين والحاجب. لتسليط الضوء على منطقة العينَيْن، تطبّق النجمة نايومي هاريس مكياجًا ناعمًا. تكتفي بـظلال العيون النيود، أو الأبيض اللماع الذي يضيء هذه المنطقة مع ماسكرا تعمل على تطويل الرموش. أما في الأمسيات التي تتطلّب نظرات حادّة بدرجة أكبر، فتختار المكياج الذي يعتمد على تطبيق الكحل الأسود على الجفن المتحرّك فقط، مع إضافة رموش بهدف توسيع العين. أمّا على المنطقة بين العين والحاجب فتضع لونًا زاهيًا، كالزهري أو البيج أو الأبيض اللماع. هذه من الحيل الأهم في مكياج العيون المبطنة. كما تستبدل أحيانًا الكحل الأسود بظلال عيون رمادي أو أسود.

بالنسبة إلى الشفاه، عمومًا تفضل النجمة نايومي هاريس أحمر الشفاه بتدرجات النيود من الزهري إلى البرتقالي والبيج، خصوصًا عندما تضع الكحل الأسود على عينيْها، وذلك من أجل إرساء التوازن اللوني على وجهها ككلّ. إنّما نراها أحيانًا تكسر القاعدة عبر تطبيق أحمر الشفاه الداكن من البنفسجي إلى الأحمر البرغندي.