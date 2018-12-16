أخصائية تغذية: الشيخوخة المبكرة تصيب الشباب بسبب إهمال الرياضة

قالت الدكتورة هدير زاهر، أخصائي التغذية والسمنة بمستشفى قصر العيني، أن ما يقرب من 75% من المصريين مصابين بالسمنة.

وأشارت "زاهر" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN" إلى وجود ثلاث عوامل تؤدي إلى السمنة، وهي "الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة التي تعد أسهل الوجبات تحضيرا للأطفال، التغذية غير السليمة".

وأضافت أن المصريين لديهم مشكلة كبيرة مع الثقافة الغذائية، حيث أنها قائمة على أفكار ومعتقدات خاطئة، وزادت في الآونة الاخيرة بعد انتشار الوجبات السريعة.

ولفتت إلى أن تجاهل ممارسة الرياضة، وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في اليوم أدى لمرض السمنة، مضيفة: لهذا يجب أن تكون الرياضة شيئا أساسيا في حياة الإنسان، خاصة أن السمنة يمكنها إصابة الشباب بالشيخوخة المبكرة والخرف، وذلك بسبب إهمال الرياضة والأكل بشكل صحي.

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